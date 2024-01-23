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23 января 2024, 12:31 Читати українською

В Евросоюзе готовы жестко наказать Венгрию в случае продолжения блокирования помощи Украине — СМИ

Лидеры Европейского Союза готовы к более жесткой позиции по Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан будет блокировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро на саммите 1 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Европейская правда».

Лидеры Европейского Союза готовы к более жесткой позиции по Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан будет блокировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро на саммите 1 февраля.

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Отмечается, что в понедельник Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, призванного обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине.

Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

По словам собеседников агентства, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

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Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет принято решение остальных 26 стран ЕС, и подготовка к такому сценарию уже идет полным ходом, добавляют европейские чиновники.

Возможный запасной вариант состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники подчеркнули, что если Орбан решит пойти по этому пути, ЕС может запустить следующий этап штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как страны-члена.

В то же время, агентство отмечает, что такой сценарий может привести к более широкой конфронтации, поскольку премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что будет защищать Венгрию от шагов, направленных на лишение ее права голоса в ЕС.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+60
begood
begood
23 января 2024, 13:16
#
Сами сделали систему против которой теперь и воюют. Цирк.
С другой стороны, если ЕС применит санкции против Венгрии, то это будет означать что в ЕС существует лобби и ни о каких равных правах не может быть и речи. И тогда члены ЕС задумаются, что их голос не имеет равнозначную силу, но зато имеет силу коалиция, которая продавливает свои интересы.
+
+21
kadaad1988
kadaad1988
23 января 2024, 14:04
#
Меньшинство должно подчинятся большинству или валить на все четыре стороны, если не нравится, так действует демократия, а сейчас в гейропе творится полный бред!
+
+41
shabash
shabash
23 января 2024, 13:51
#
Возможный запасной вариант состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Казалось бы, вот оно простое решение — те, кто хотят помогать, собираются вместе, и помогают. И плевать бы на Венгрию. Но нет, надо играться в этот цирк.

¯\_(ツ)_/¯
+
+11
Робин Гуд
Робин Гуд
23 января 2024, 14:44
#
Странные решения. Допустим сейчас заблокируют Венгрию. Завтра вето наложит премьер Словакии (вполне вероятно) — его тоже заблокируют?

В недалёком будущем сменится власть в Нидерландах, где новый потенциальный представитель тоже высказывался негативно о помощи — его тоже заблокируют?

Мне кажется если ЕС пойдёт на такой шаг — то это рискует разрушить существующее единство и у ряда политиков будет возникать вопрос: сегодня одного заблокировали за «вето», завтра второго — есть ли у такого подхода будущее?

Более вероятно что будут искать обходные пути если так сильно спешат денег дать украинским коррупционерам, вряд ли пойдут на разрушение существующей практики. Но мы всё увидим, не исключаю и варианта с лишением права вето, вот только последствия вряд ли многих обрадуют.

И одно понятно: что даже если примут фин. помощь, уже видно что это будет не та сумма, на которую рассчитывает украинская власть в 2024 году. Так то им вполне вероятно придётся или урезать коррупционные «хотелки» (маловероятно что свои кормушки урежут) — или же включать печатный станок.

Всё увидим, пока рано говорить в любом случае.
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