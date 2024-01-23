В Евросоюзе готовы жестко наказать Венгрию в случае продолжения блокирования помощи Украине — СМИ

Лидеры Европейского Союза готовы к более жесткой позиции по Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан будет блокировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро на саммите 1 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Европейская правда».

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Отмечается, что в понедельник Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, призванного обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине.

Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

По словам собеседников агентства, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

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Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет принято решение остальных 26 стран ЕС, и подготовка к такому сценарию уже идет полным ходом, добавляют европейские чиновники.

Возможный запасной вариант состоит в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники подчеркнули, что если Орбан решит пойти по этому пути, ЕС может запустить следующий этап штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как страны-члена.

В то же время, агентство отмечает, что такой сценарий может привести к более широкой конфронтации, поскольку премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что будет защищать Венгрию от шагов, направленных на лишение ее права голоса в ЕС.