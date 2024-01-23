Евросоюз близок к решению по замороженным российским активам — Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от содержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции заявил высокий представитель Е С Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

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«О заблокированных российских активах. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре», — отметил Боррель.

По его словам, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но «соглашение близится».

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«Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров иностранных дел», — добавил высокий представитель ЕС.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в западных банках были заморожены суверенные активы страны-агрессора на сумму около 300 млрд евро, более 200 млрд из которых — в странах ЕС.

В декабре Еврокомиссия представила предложения, регламентирующие правовой статус этих активов и их фиксацию в банках и других финансовых институциях стран ЕС.

При этом ЕС ищет правового решения для использования этих активов с соблюдением норм международного права и собственного законодательства.