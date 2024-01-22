Apple уплатила в россии антимонопольный штраф на 1 миллиард рублей

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Антимонопольная служба оштрафовала Apple в июле 2022 года, обвинив ее в дискриминационных требованиях, запрещавших разработчикам iOS-приложений информировать клиентов в самих приложениях о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Apple также ограничивала ссылки на интернет-ресурсы разработчиков, не допуская таких приложений в App Store.

В октябре 2023 года Apple официально разрешила российским разработчикам встраивать в свои программы для iOS и iPadOS возможность оплаты посторонними платежными системами. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию 27%. Стандартная комиссия App Store составляет 30%.

При этом возможность вставки внешних ссылок появилась только у разработчиков из россии, пользователям других стран ссылки не будут отображаться.

В феврале прошлого года Apple уже выплачивала штраф в размере 906 млн. рублей, по обращению российской «Лаборатории Касперского».

Напомним, что в начале марта 2023 года Apple приостановила продажи всех продуктов в россии и ограничила использование своих сервисов, включая Apple Pay. Однако устройства Apple до сих пор широко продаются на российском рынке через посредников.