Apple уплатила в россии антимонопольный штраф на 1 миллиард рублей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2024, 19:32 Читати українською

Apple уплатила в россии антимонопольный штраф на 1 миллиард рублей

Apple, 19 января, уплатила в федеральный бюджет рф наложенный российскими антимонопольными органами штраф в размере 1,1 миллиарда рублей, пишет российское издание «Коммерсант».

Apple, 19 января, уплатила в федеральный бюджет рф наложенный российскими антимонопольными органами штраф в размере 1,1 миллиарда рублей, пишет российское издание «Коммерсант».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАнтимонопольная служба оштрафовала Apple в июле 2022 года, обвинив ее в дискриминационных требованиях, запрещавших разработчикам iOS-приложений информировать клиентов в самих приложениях о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Антимонопольная служба оштрафовала Apple в июле 2022 года, обвинив ее в дискриминационных требованиях, запрещавших разработчикам iOS-приложений информировать клиентов в самих приложениях о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Apple также ограничивала ссылки на интернет-ресурсы разработчиков, не допуская таких приложений в App Store.

В октябре 2023 года Apple официально разрешила российским разработчикам встраивать в свои программы для iOS и iPadOS возможность оплаты посторонними платежными системами. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию 27%. Стандартная комиссия App Store составляет 30%.

При этом возможность вставки внешних ссылок появилась только у разработчиков из россии, пользователям других стран ссылки не будут отображаться.

В феврале прошлого года Apple уже выплачивала штраф в размере 906 млн. рублей, по обращению российской «Лаборатории Касперского».

Напомним, что в начале марта 2023 года Apple приостановила продажи всех продуктов в россии и ограничила использование своих сервисов, включая Apple Pay. Однако устройства Apple до сих пор широко продаются на российском рынке через посредников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+41
Три літри
Три літри
22 января 2024, 20:33
#
Пхах, впевнений що НАЗК цього не помітить і ні в яки списки компанію не додасть
+
+15
82845392
82845392
22 января 2024, 21:03
#
Допустим, заметит и добавит. Дальше что? Будешь у всех встречных айфон из рук выбивать?
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 января 2024, 22:12
#
Ця компанія коштує більше чім ми всі разом взяті, з нашою країною…Думаєте їй до цього буде якесь діло???
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
22 января 2024, 22:48
#
Звісно що буде. Бути в списку НАЗК це зашквар
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами