Mercedes продает все свои автосалоны в Германии

Немецкий автопроизводитель намерен продать все свои автосалоны в ФРГ, пишет «Укравтопром» со ссылкой Bild.

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Что известно

Такое решение распространяется на все около 80 предприятий.

В то же время Mercedes отрицает продажу всех автосалонов одной компании и заявляет об отсутствии экономических проблем.

Сообщается, что ни один из автосалонов не планируется закрывать, а 8 тыс. их работников сохранят свои рабочие места — это требования к потенциальным покупателям.

Точные сроки продаж пока не объявлены.

Ранее Mercedes уже продавал автосалоны в других европейских странах.