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22 января 2024, 11:37 Читати українською

Китайские акции в Гонконге подешевели до минимума за почти 19 лет

Китайские акции в Гонконге подешевели до самого низкого уровня за почти 19 лет пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов. Пессимизм инвесторов усилило отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка, отмечает агентство.

Китайские акции в Гонконге подешевели до самого низкого уровня за почти 19 лет пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов.
Фото:depositphotos

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Торги на бирже

Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96% и составлял 4975,3 пункта: это самый низкий уровень с июля 2005 года. Это падение сделало HSCE одним из худших ключевых индексов в Азии, пишет Bloomberg.

Самое большое падение переживают китайские технологические гиганты, в том числе Meituan (-5,5%) и Tencent Holdings (-3,46%). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56% и составил 3218,9 пункта.

Читайте: Иностранные инвесторы продолжают выходить из китайских акций: это длится уже 4 месяца

Причина падения рынка

Падение китайского рынка акций продолжилось после того, как коммерческие кредиторы в стране сохранили ставки по кредитам без изменений, пишет Bloomberg.

Этот шаг последовал за решением Народного банка Китая сохранить базовые ставки на прежнем уровне: по кредитам первоклассным заемщикам на год — 3,45%, на пять лет — 4,2%. Такое решение может разочаровать инвесторов, которые надеялись на более агрессивные стимулы, отмечает Bloomberg.

Нынешнее падение на китайском рынке может быть связано с отсутствием катализаторов в ближайшее время и оттоком инвестиций в более привлекательные альтернативы в регионе, считает аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен. По его словам, глобальные рынки растут в секторе микросхем, и в этой сфере Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитической напряженности.

Читайте: Капитализация китайских акций за последние годы похудела на $6,3 триллиона

Предыстория

Начало 2024 года стало для китайских ценных бумаг худшим за последние пять лет, писал Bloomberg. За две недели инвесторы продали китайские акции на $1,1 млрд. На фоне падения Пекин, чтобы стабилизировать рынок, ограничил продажу акций для институциональных инвесторов, запретив им быть чистыми продавцами акций в определенные дни.

Падение на китайском рынке усилилось после того, как Пекин опубликовал экономические данные. Они показали, что кризис в сфере недвижимости в Китае усугубляется, к тому же инвесторов раздражает геополитическая напряженность в отношениях с США, отмечал Bloomberg. Вскоре китайские индексы на некоторое время восстановились: скачок в оборотах некоторых крупных биржевых фондов вызвал подозрения, что это связано с активностью государственных фондов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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