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1 декабря 2023, 15:05 Читати українською

Иностранные инвесторы продолжают выходить из китайских акций: это длится уже 4 месяца

Иностранные инвесторы продают акции китайских компаний за последние 4 месяца. Игроки на фондовом рынке разочарованы темпами возобновления экономики страны. Об этом пишет Bloomberg.

Иностранные инвесторы продают акции китайских компаний за последние 4 месяца.

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Падение китайского рынка акций

Китайский рынок установил новый антирекорд — серия продаж акций стала самой длительной. Так, иностранцы продали акций на 1,8 млрд. юаней ($252 млн.) в чистом выражении, на фоне того, что китайский индекс продолжает падать.

В ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1% — это был самый плохой показатель среди основных мировых индексов. В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее — в октябре.

Читайте также: Фонды с активами на $4,3 трлн, пессимистично настроены по инвестированию в Китай — Reuters

Результаты CSI 300 резко контрастируют на фоне роста мирового индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов в том, что ФРС закончила серию повышений ставок.

Причины

Инвесторы разочарованы темпами восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не поразили, объяснил стратег Saxo в Гонконге Рэдмонд Вонг.

Иностранные компании сейчас выводят больше денег из Китая, чем инвестируют — замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызывали сомнения в экономическом потенциале страны, об этом писали на BBC.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kankakee
Kankakee
1 декабря 2023, 15:56
#
США тисне на Китай натякаючи на те що нова ставка основних світових гравців у розвитку буде на Індію
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