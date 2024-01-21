россия, несмотря на санкции, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Китай увеличил поставки российской нефти, торгующейся со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай преследует цель увеличивать импорт. Об этом сообщает Reuters.

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В прошлом году россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в сутки. Эти показатели гораздо больше, чем у других крупных экспортеров нефти в Китай, таких как Саудовская Аравия и Ирак.

Импорт из Саудовской Аравии, ранее бывшей крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, из-за конкуренции с российской нефтью, которую продавали со скидкой.

Китайские нефтеперерабатывающие компании используют трейдеров-посредников для транспортировки и страхования российской нефти во избежание нарушения западных санкций.

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Скидка и возможность транспортировки нефти несмотря на санкции увеличили спрос на российскую нефть в таких странах как Китай и Индия. Это повысило цену на российскую нефть ВСТО, превысив установленный G7 ценовой лимит в $60 за баррель.

По данным источников Reuters, поставки нефти ВСТО в декабре были оценены со скидкой примерно от 50% до 20% за баррель по эталонной цене ICE Brent, по сравнению со скидкой в размере $1 для грузов с поставкой в октябре и $8,50 для поставок в марте.

Несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, в 2023 году на 81,1% увеличились поставки сырой нефти в Китай из Соединенных Штатов на фоне роста добычи в США.

Общий импорт сырой нефти в Китай в прошлом году вырос до рекордных почти 564 млн тонн, или 11,3 млн баррелей в сутки.