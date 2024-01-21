россия, несмотря на санкции, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2024, 16:02 Читати українською

россия, несмотря на санкции, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Китай увеличил поставки российской нефти, торгующейся со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай преследует цель увеличивать импорт. Об этом сообщает Reuters.

Китай увеличил поставки российской нефти, торгующейся со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В прошлом году россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в сутки. Эти показатели гораздо больше, чем у других крупных экспортеров нефти в Китай, таких как Саудовская Аравия и Ирак.

Импорт из Саудовской Аравии, ранее бывшей крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, из-за конкуренции с российской нефтью, которую продавали со скидкой.

Китайские нефтеперерабатывающие компании используют трейдеров-посредников для транспортировки и страхования российской нефти во избежание нарушения западных санкций.

Читайте также: цены на нефть в 2023 году упали на 10%

Скидка и возможность транспортировки нефти несмотря на санкции увеличили спрос на российскую нефть в таких странах как Китай и Индия. Это повысило цену на российскую нефть ВСТО, превысив установленный G7 ценовой лимит в $60 за баррель.

По данным источников Reuters, поставки нефти ВСТО в декабре были оценены со скидкой примерно от 50% до 20% за баррель по эталонной цене ICE Brent, по сравнению со скидкой в размере $1 для грузов с поставкой в октябре и $8,50 для поставок в марте.

Несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, в 2023 году на 81,1% увеличились поставки сырой нефти в Китай из Соединенных Штатов на фоне роста добычи в США.

Общий импорт сырой нефти в Китай в прошлом году вырос до рекордных почти 564 млн тонн, или 11,3 млн баррелей в сутки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+71
shabash
shabash
21 января 2024, 16:11
#
По данным источников Reuters, поставки нефти ВСТО в декабре были оценены со скидкой примерно от 50% до 20% за баррель

В оригинале статьи текст такой:

ESPO crude shipments for December delivery were priced at a discount of around 50 cents to 20 cent per barrel

Т. е. не 20−50% за баррель, а 20−50 центов за баррель. Что немного меньше :-D
+
+75
Someonesdd
Someonesdd
21 января 2024, 17:05
#
Всё что нужно знать про украинскую журналистику
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
21 января 2024, 20:34
#
Так би вони всім говорили дивіться санкції діють… А виходить що знижка так само, як що щось купляешь за 58.60 а тобі говорять у нас знижка по 58.43 віддамо
+
+15
Rubi0
Rubi0
21 января 2024, 17:34
#
Китайцы оказались умнее немцев.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 января 2024, 19:22
#
Не умнее, а воспользовались ситуацией
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
21 января 2024, 20:35
#
Китайці не ідіоти, вони думають про свою країну і прибуток, дешеві енерго-ресурси — це ріст єкономіки — як наслідок твої громадяни стають заможнішими…
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 января 2024, 20:44
#
Зростання економіки дають технології, а не дешеві ресурси
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 января 2024, 20:47
#
Ось чому китайські компанії втратили трильйони доларів капіталізації. Інвесторам начхати на дешеві ресурси, їх непокоїть відсутність у Пекіні доступу до новітніх технологій
+
+15
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
21 января 2024, 19:57
#
Есть такое понятие «куколдизм». Это когда ты смотришь как Путин Владимир Владимирович продает нефть всем и ты кайфуешь от этого под баварское. Сам не можешь,все-таки возраст и кран не стоит,а получаешь удовольствие от процесса,которым занимаются другие.
Прекрасные немецкие эффективные мэнэжэры,нам бы сюда парочку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами