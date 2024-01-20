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20 января 2024, 11:18 Читати українською

Румынские фермеры разблокировали еще один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Порубное-Сирет» на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Порубное-Сирет» на границе с Украиной.
Фото: freepik.com

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«20 января в 00:30 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования протестующими движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Порубное-Сирет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется в установленном порядке.

Пограничники также отметили, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 19 января, румынские протестующие перестали блокировать движение грузовиков вблизи пункта пропуска «Виковую-де-Сус».

Румынские фермеры блокируют еще один пункт пропуска с Украиной — «Халмеу-Дьяково», несмотря на достижение соглашения с правительством.

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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