АМКУ вернул французскому NJJ Capital заявление на покупку lifecell

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вернул французскому NJJ Capital заявление на приобретение мобильного оператора lifecell (ООО «Лайфселл») и оператора мобильных вышек ООО «Укртауэр». Об этом говорится в ответе комитета по запросу украинской редакции Forbes.

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Отмечается, что заявление вернули из-за несоответствия документов требованиям.

«Материалы, приложенные к заявлениям, не содержали исчерпывающей информации, необходимой для их рассмотрения в комитете», — заявили в ведомстве.

АМКУ вернул NJJ Capital заявления 12 января 2024 года.

NJJ Capital

Французская инвестиционная компания NJJ Capital принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю. Ньель — основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad, (работает под брендом Free).

Также он является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако — Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

Напомним

«Минфин» писал, что турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital.

Кроме мобильного оператора, Turkcell продает также сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора вышек мобильной связи ООО «Укртауэр».