Президент США Джо Байден подписал временный законопроект, который будет финансировать федеральное правительство до начала марта и предотвратит шатдаун правительства, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Байден подписал бюджет, решение по помощи Украине может быть принято до 8 февраля
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На сайте Белого Дома говорится, что подписание временного закона обеспечит «ассигнование федеральным агентствам на 2024 финансовый год для продления проектов и мер, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 года».
Поскольку США удалось избежать шатдауна, ожидается, что следующая неделя в Сенате будет рабочей. У палаты представителей, пишет нардеп Ярослав Железняк, будет время принять решения по бюджету и пакет по вопросам мексиканской границы и Украины.
По его мнению «очень-очень вероятно», то до 8 февраля может быть принято решение по Украине.
Источник: Минфин
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