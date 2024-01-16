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16 января 2024, 13:33 Читати українською

Китайские банки ужесточают требования к российским клиентам

Китайские государственные банки начали ужесточать требования к российским клиентам после того, как США пригрозили вторичными санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Китайские государственные банки начали ужесточать требования к российским клиентам после того, как США пригрозили вторичными санкциями.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что, по меньшей мере, два крупных китайских банка в течение последних недель начали проверять свой бизнес в россии, особое внимание они уделяют трансграничным соглашениям.

Банки планируют разорвать отношения с подсанкционными клиентами и остановят любые финансовые услуги для российского военного сектора в любой валюте и независимо от места проведения транзакций.

Одновременно китайские банки ужесточают комплексную проверку клиентов с точки зрения места регистрации бизнеса и конечных бенефициаров. По словам источников, проверка будет распространяться и на клиентов из третьих стран, ведущих бизнес с россией или поставляющих туда критически важные товары.

Все это связано с указом президента США Джо Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

  • проводившие или способствовавшие любым значительным соглашениям в пользу компаний или частных лиц, на которых США наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;
  • которые проводили или способствовали любой значительной трансакции или оказали какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в россию определенных критически важных товаров.

Министр финансов Джанет Еллен заявила, что банки имеют два варианта:

  • остановить все трансакции от клиентов, продающих критически важные товары россии,
  • убедиться, что эти товары не используются русским военным комплексом.
Источник: Минфин
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