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19 января 2024, 15:13 Читати українською

Кредитный портфель «єОселі» почти достиг рекордного уровня довоенного ипотечного кредитования

По итогам 2023 года по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя» было выдано кредитов на 8,85 млрд грн, что всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма выданных украинскими банками ипотек в довоенном 2021 году, который стал рекордно успешным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По итогам 2023 года по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя» было выдано кредитов на 8,85 млрд грн, что всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма выданных украинскими банками ипотек в довоенном 2021 году, который стал рекордно успешным.
Фото: pixabay.com

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Всего с начала работы «єОселі» объем выданных кредитов уже превысил 10 млрд грн. Благодаря этому почти 6,7 тысячи украинских семей смогли приобрести собственное жилье во всех регионах страны, кроме временно оккупированных или тех, где ведутся активные боевые действия.

Где больше всего выдают ипотеки

Неизменным лидером по темпам выдачи ипотек столица и Киевская область. Популярностью среди граждан пользуются Ровенская, Львовская, Винницкая и Волынская области.

Также, несмотря на близость к фронту, 59 украинцев взяли кредит на покупку своего жилья в Харьковской области и 13 в Запорожье.

Читайте также: По программе «єОселя» в 2024 году планируют выдать 12 тысяч кредитов

Расширение условий «єОселі»

В Минэкономики напомнили, что 26 января вступят в силу изменения в Постановление Кабинета Министров Украины № 856, предусматривающие существенное расширение условий «єОселі».

В частности, доступными для приобретения в ипотеку становятся частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Также растет возможность выбора жилья для ветеранов и участников боевых действий. Они смогут приобрести квартиру под 7% годовых в доме, которому не больше 10 лет для Киева и областных центров или без ограничений по сроку ввода в эксплуатацию для других населенных пунктов.

Также ожидается интеграция программы с «єВідновленням», когда после вступления в силу изменений в соответствующий закон, граждане смогут использовать жилищный сертификат как часть первого взноса по ипотеке.

Читайте также: «єОселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок

Напомним

Программа «єОселя» была запущена в октябре 2022 года. С ней работают уже 7 банков-партнеров. Подать заявку можно только через мобильное приложение «Дия», выбрав услугу «єОселя». Реализуют программу Министерство экономики Украины совместно с Минцифрой и Укрфинжиллом.

Источник: Минфин
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