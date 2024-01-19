Российский оператор мобильной связи «Билайн» испытывает масштабные сбои в работе. Об этом пишут росСМИ.
В российском «Билайне» масштабный сбой
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На работу «Билайна» уже пожаловались более 3 тысяч пользователей. По данным сервиса Downradar, большинство пользователей (25%) жалуются на проблемы с работой оператора сотовой связи, в том числе на общие сбои. 21% пользователей сообщили о неработающем домашнем интернете, а 18% — о неработающем мобильном интернете. Также есть сообщения об отсутствии сети.
Напомним, что в конце прошлого года российские хакеры совершили атаку на «Киевстар», что повлекло за собой масштабный сбой в работе оператора.
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Источник: Минфин
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