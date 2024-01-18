Главное за четверг: ОВГЗ, финансовая помощь ВПЛ и банкиров могут заставить работать на налоговую

Гривневые ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов личных инвестиций. Доходность значительно выше инфляции, и стабильность гривни гарантировали неплохие и почти безрисковые доходы. Но останутся ли они, если нацвалюта будет ослабевать и не пора ли перекладываться в доллар, разбирался «Минфин».

ВПЛ могут получить по 10,8 тысячи от ООН

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.

В ЕС и США все реже покупают новые машины: есть ли смысл инвестировать в автопроизводителей

Формируя свой инвестиционный портфель, Минфин обратил внимание на акции ключевых автопроизводителей. Как оказалось, практически все они недооценены инвесторами. Не помогают ни рост доходов, ни щедрые дивиденды. Редакция решила разобраться, как компании пытаются сменить тренд и на чем планируют зарабатывать в будущем.

Украина в 2024 году: что будет с курсом, ВВП, 5−7-9, ОВГЗ и єОселя (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о курсе валют на 2024 год, об учетной ставке, ВВП, єОселе и многом другом.

Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц

Национальная стратегия доходов до 2030 года обуславливает внедрение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Как будет вычисляться налог на доходы граждан и к чему готовиться украинцам, рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».