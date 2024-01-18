НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего мирового производителя шоколада

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущего мирового производителя высококачественного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut в список международных спонсоров войны. Компания продолжает удерживать в россии 3 фабрики и платить налоги в ее бюджет. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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«После начала полномасштабного вторжения россии в Украину швейцарская компания Barry Callebaut доставляла агрессору шоколад под видом товаров первой необходимости. Она также поставляла свою продукцию российской кондитерской фабрике, шоколад которой входит в сухпайки армии россии», — говорится в сообщении.

Компания производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Работа в рф

Barry Callebaut работает в россии более 15 лет и имеет на ее территории 3 фабрики. В Москве в бизнес-центре Alcon даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut, вторая по размерам в компании.

В россии Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через ООО «Барри Каллебаут Н Л Раша » и ООО «Барри Каллебаут Калининград». Вместе они уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на $33 млн в 2022 году. Также ООО «Барри Каллебаут Н Л Раша » является учредителем ЗАО Инфорум-Пром и ООО «Гор Трейд». Они в 2022 году уплатили налогов в россии на почти $500 тысяч.

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В ноябре 2022 года французское представительство компании Barry Callebaut COCOA AG поставляло свою продукцию (какао-пасту, масло) на российскую кондитерскую фабрику ООО «Верность Качеству» около $180 тысяч. Ее шоколад входит в сухпайки армии агрессора.

«Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В 2023 году на рынок россии компанией было импортировано товаров на сумму свыше $94 млн, что более чем в 3 раза превышает показатели 2022 года», — отметили в НАПК.

Среди импортируемых товаров — кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

Вскоре после начала широкомасштабной войны рф против Украины, в компании заявили о поставках в россию товаров первой необходимости: «шоколад является частью ежедневного рациона многих».

«Это утверждение манипулятивно, поскольку в соответствии с законодательством страны-агрессора ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости», — подчеркнули в НАПК.

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В то же время, исполнительный директор компании Питер Бун заявил, что «Военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом. Это разница, которую мы помнили, принимая эти трудные решения. Кроме того, мы являемся компанией, которая будет поддерживать своих клиентов. Нам не кажется правильным отстраниться от наших клиентов и оставлять их без продукции потребителей, которые не просили об этой военной операции».

«Barry Callebaut продолжает активно поддерживать экономику рф и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было», — добавили в НАПК.