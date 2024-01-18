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18 января 2024, 17:04 Читати українською

Польша продлила действие временной защиты для украинцев

Механизм временной защиты, запущенный исполнительным решением Совета Е С в марте 2022 года, сначала на один год, был продлен еще на один год — до 4 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Польши, передает Интерфакс-Украина.

Механизм временной защиты, запущенный исполнительным решением Совета Е С в марте 2022 года, сначала на один год, был продлен еще на один год — до 4 марта 2025 года.
Фото: freepik.com

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«Лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023, 4 сентября 2023 или 4 марта 2024, не нужно обращаться за новыми документами. Эти сертификаты будут действовать до 4 марта 2025», — говорится в сообщении.

Нормативы не предусматривают правовой основы для замены уже выданных свидетельств в связи с продолжением временной защиты. В документах есть соответствующая отметка по продлению срока их действия в силу закона.

Поэтому иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус.

Напомним

«Минфин» писал, что в Чехии с 1 января увеличили выплаты на жилье для уязвимых лиц с временной защитой. Повышение финансирования будет касаться более 60 тысяч украинских беженцев.

Источник: Минфин
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