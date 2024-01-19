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19 января 2024, 12:51 Читати українською

Польша не продлила действие временной защиты для украинцев — посольство

Продление свидетельств о временной защите в Польше до 4 марта 2025 года не касается граждан Украины, а распространяется только на граждан третьих стран, которые легально проживали в Украине на момент полномасштабного вторжения, и прибыли в Польшу, убегая от военных действий. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Продление свидетельств о временной защите в Польше до 4 марта 2025 года не касается граждан Украины, а распространяется только на граждан третьих стран, которые легально проживали в Украине на момент полномасштабного вторжения, и прибыли в Польшу, убегая от военных действий.
Фото: pixabay.com

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18 января Польша продлила действие удостоверений о временной защите иностранцев до 4 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте польского правительства. В посольстве Украины в Польше разъяснили, что продолжение не касается граждан Украины.

«Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года», — указывается на странице ведомства.

Согласно информации, размещенной на официальной странице Управления по делам иностранцев, продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины (PESEL со статусом UKR).

Указанные справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, на момент начала полномасштабного вторжения легально проживавших на территории Украины и приехавших в Польшу, убегая от войны.

Правительство Польши работает над продолжением действия временной защиты для украинцев

По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши работает над поправкой в спецзакон, предусматривающий продление срока пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Она будет подана в Сейм в ближайшие недели.

Напомним

«Минфин» писал, что, по данным Интерфакс-Украина, Польша продлила действие временной защиты для украинцев еще на один год — до 4 марта 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 января 2024, 13:17
#
ХА -ХА!!!
Что то в «оригинале» ( польском) ну совсем другая информация (если я правильно понял)!
Механизм временной защиты, запущенный имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года, первоначально на один год, был продлен еще на один год до 4 марта 2025 года. Таким образом, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор, также продлевается. аналогичным образом.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 января 2024, 13:49
#
GrugoriyHoland
«ХА -ХА!!!
Что-то в „оригинале“ (польском) ну совсем
другая информация (если я правильно понял)!»

Это не первый раз, когда ты не правильно
понимаешь смысл прочитанного.

Важливо розуміти, що це рішення стосується виключно тих, хто отримав дозвіл
на тимчасовий захист в управлінні у справах іноземців Польщі. І воно жодним
чином не стосується тих українців, які перебувають у Польщі на підставі
спецзакону та мають PESEL UKR.

https://naszwybir.pl/tymchasovyj-zahyst/
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