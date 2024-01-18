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18 января 2024, 16:17 Читати українською

Американские управляющие запускают новые биткоин-ETF после решений SEC

Компания ProShares подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск пяти биткоин-ETF, пишет Financial Times со ссылкой на документы.

Компания ProShares подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск пяти биткоин-ETF, пишет Financial Times со ссылкой на документы.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ их числе фонды с кредитным плечом, то есть займом от брокера для сделок, а также обратные или инверсные ETF, в которых стоимости ценных бумаг изменяется обратно пропорционально цене актива.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В их числе фонды с кредитным плечом, то есть займом от брокера для сделок, а также обратные или инверсные ETF, в которых стоимости ценных бумаг изменяется обратно пропорционально цене актива.

В заявке ProShares перечислены следующие биткоин-ETF:

  • Plus Bitcoin ETF — отслеживает динамику индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), кредитное плечо — 1,5х;
  • Ultra Bitcoin ETF — то же самое, но кредитное плечо — 2х;
  • UltraShort Bitcoin ETF — обратный фонд на базе BGCI с кредитным плечом 2х;
  • Short Bitcoin ETF — также обратный фонд, но без кредитного плеча;
  • ShortPlus Bitcoin ETF — еще один обратный фонд с кредитным плечом 1,5х.

Все эти фонды напрямую не инвестируют в биткоин и не занимаются короткими продажами по ним, говорится в документе.

Читайте: Биткоин-ETF привлекли почти $1 млрд за два дня торгов

Американские управляющие активами соперничают за запуск биткоин-ETF с кредитным плечом и расширение опционов на основе биткоина и других криптовалют после того, как SEC одобрила запуск 11 спотовых фондов, пишет FT.

Свою линейку ETF может расширить BlackRock: исполнительный директор компании Ларри Финк в эфире CNBC заявил, что видит ценность в спотовых ETF на Ethereum.

Стремление BlackRock включить в свою линейку фондов ETF, обеспеченные криптовалютами, кроме биткоина, предвещает столкновение с настороженными регуляторами, отмечает FT.

Они столкнутся с серьезными препятствиями, но в итоге будут одобрены, несмотря на сопротивление SEC, считает управляющий директор аудиторской компании EisnerAmper Крис Бродерсен.

Читайте: Спотовые Bitcoin-ETF: удастся ли на них заработать уже в 2024 году

Юрист Davis Polk Джо Холл отметил, что все запланированные фонды будут так или иначе одобрены, поскольку уже есть аналоги среди ETF, но «если выходить за пределы биткоина, это совсем другой вопрос».

Напомним

SEC разрешила запустить биткоин-ETF 10 января. Этому решению предшествовали 10 лет отказов комиссии: она изменила позицию после того, как Апелляционный суд США счел неправомерным отклонение заявки компании Grayscale.

Несмотря на разрешение на биткоин-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает биткоин, подчеркнул председатель комиссии Гэри Генслер.

За первые два дня торгов биткоин-ETF привлекли почти $1 млрд, писала FT. Из них больше половины привлекла BlackRock. При этом Grayscale столкнулся с многомиллионными убытками из-за того, что инвесторы фиксировали прибыль после резкого роста стоимости.

Источник: Минфин
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