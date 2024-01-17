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17 января 2024, 14:53 Читати українською

Биткоин-ETF привлекли почти $1 млрд за два дня торгов

Спотовые биткоин-ETF за первые два дня торгов привлекли немного менее $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные CoinShares.

Спотовые биткоин-ETF за первые два дня торгов привлекли немного менее $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные CoinShares.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКто лидируетЛидером стала инвесткомпания BlackRock: она привлекла $508 млн.
Фото:fintechinsider

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Кто лидирует

Лидером стала инвесткомпания BlackRock: она привлекла $508 млн.

На втором месте — Fidelity, заработавшая $442 млн. При этом Grayscale, которая управляет крупнейшим биткоин-фондом в мире, столкнулась с оттоком $579 млн.

Управляющий директор по исследованиям Зак Пандл объяснил это тем, что инвесторы фиксировали прибыль после резкого роста стоимости.

Читайте: Спотовые Bitcoin-ETF: удастся ли на них заработать уже в 2024 году

Ранее Grayscale торговалась как закрытый фонд: инвесторы могли продать свои активы только на внебиржевом рынке, часто — с большой скидкой к стоимости биткоина, пишет FT. К тому же на отток могло повлиять то, что комиссия Grayscale составляет 1,5% — более чем на процентный пункт выше, чем у конкурентов, отмечает газета. Когда Grayscale стала ликвидной, неудивительно, что это привело к давлению продавцов со стороны компании, пояснил глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Напомним

SEC разрешила запустить биткоин-ETF 10 января. Разрешение создавать биржевые фонды, которые позволят инвесторам напрямую торговать обеспеченными биткоином акциями, стало знаковым событием для сектора цифровых активов, писал Bloomberg.

До этого комиссия не давала одобрения в течение 10 лет, но изменила позицию после того, как Апелляционный суд США счел неправомерным отклонение заявки Grayscale. Несмотря на разрешение на биткоин-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает биткоин, подчеркнул председатель комиссии Гэри Генслер.

За день до решения SEC в аккаунте комиссии в X появилось сообщение об одобрении биткоин-ETF. Сама SEC заявила, что ее аккаунт был взломан, предварительное расследование X показало, что кто-то получил контроль над номером телефона, который привязан к аккаунту.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 января 2024, 15:19
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А скільки хайпу було!!! Таке враження складалося, що буде 100500 мільярдів, щонайменше. Подивимося на дистанції…
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