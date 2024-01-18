Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 млрд грн — за 2023 год. Об этом член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал ExPro .
Долги населения за электроэнергию выросли за последние два года на 15 миллиардов
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«Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких бы там ни должно быть», — отметил чиновник.
Рекордсмены по задолженности
По его словам, «рекордсменами» по задолженности за электроэнергию Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.
Он отметил, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги и начисление пени должникам должна снизить объемы неплатежей.
«Моя личная точка зрения — решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад», — считает Бойко.
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Напомним
9 января Правительство отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.
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Комментарии - 3
1. При чому це чудово ілюструється (найкраще) у відносно нових ЖК. Там так само вивішують списки боржників за комуналку. В таких локаціях «випадкових» мешканців немає. Мешканці - це або люди які мають гроші на купівлю квартири або орендують і також за немалий кошт, хоча можна було б орендувати і дешевше. Так от, в списках боржників там і по 10, і по 20, і по 30 тис. грн боргів. Це регулярна практика (приклад), який бачив усіх нових ЖК в яких бував.
2. Щодо пенсіонерів і інших незахищених верств населення.
2.1. програма субсидіювання послуг ЖКГ для дійсно нуждених в нас працює, з певними костилями, але вона є.
2.2. якщо людина «на дні», але їй ліньки оформити субсидію — до біса. Це відповідальність дорослої людини попіклуватися про свій же гаманець.
2.3. якщо у пенсіонера з якихось причин накручує 500−600+ кВт/год на лічильнику на місяць — то це обсяг вже приватного будинку і є , а якщо електроопалення — див. п.1
2.4. як показує практика — реально відключають хіба що електрику. Решта комунальних послуг (опалення, газ, вивезення сміття, ба навіть домофон), — це такі послуги що й до війни за них не платила купа боржників під девізом «борги платять лише боягузи».