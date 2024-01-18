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18 января 2024, 15:58 Читати українською

Долги населения за электроэнергию выросли за последние два года на 15 миллиардов

Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 млрд грн — за 2023 год. Об этом член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал ExPro .

Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 млрд грн — за 2023 год.
Фото:depositphotos

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«Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких бы там ни должно быть», — отметил чиновник.

Рекордсмены по задолженности

По его словам, «рекордсменами» по задолженности за электроэнергию Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

Он отметил, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги и начисление пени должникам должна снизить объемы неплатежей.

«Моя личная точка зрения — решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад», — считает Бойко.

Читайте: Украинцы жалуются на необоснованные долги за свет

Напомним

9 января Правительство отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Читайте также: Yasno начнет отключение должников от электроэнергии с конца января

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
TAN72
TAN72
18 января 2024, 16:15
#
Буратино отдыхает 😂
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 января 2024, 17:20
#
Київ і Київська область в боргах томо що бариги з  *** -заспа нехрена не платять і ніхто їх не змусить платити. А бабусю чи дідуся на той світ відправлять держвиконавці або приватні виконавці лиш би їх хату забрати. В мене є в місті такі випадки але навіть якщо поліції донесеш то нічого не буде вони мабуть в долі.
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0
Oleh 45
Oleh 45
18 января 2024, 18:15
#
Будемо відверті, наші співгромадяни — не янголи. І є дуже багато людей, які якщо можна не платити — вони не платитимуть.
1. При чому це чудово ілюструється (найкраще) у відносно нових ЖК. Там так само вивішують списки боржників за комуналку. В таких локаціях «випадкових» мешканців немає. Мешканці - це або люди які мають гроші на купівлю квартири або орендують і також за немалий кошт, хоча можна було б орендувати і дешевше. Так от, в списках боржників там і по 10, і по 20, і по 30 тис. грн боргів. Це регулярна практика (приклад), який бачив усіх нових ЖК в яких бував.

2. Щодо пенсіонерів і інших незахищених верств населення.
2.1. програма субсидіювання послуг ЖКГ для дійсно нуждених в нас працює, з певними костилями, але вона є.
2.2. якщо людина «на дні», але їй ліньки оформити субсидію — до біса. Це відповідальність дорослої людини попіклуватися про свій же гаманець.
2.3. якщо у пенсіонера з якихось причин накручує 500−600+ кВт/год на лічильнику на місяць — то це обсяг вже приватного будинку і є , а якщо електроопалення — див. п.1
2.4. як показує практика — реально відключають хіба що електрику. Решта комунальних послуг (опалення, газ, вивезення сміття, ба навіть домофон), — це такі послуги що й до війни за них не платила купа боржників під девізом «борги платять лише боягузи».
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