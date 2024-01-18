Долги населения за электроэнергию выросли за последние два года на 15 миллиардов

Долги бытовых потребителей за электроэнергию за период полномасштабной войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 млрд грн — за 2023 год. Об этом член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал ExPro .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких бы там ни должно быть», — отметил чиновник.

Рекордсмены по задолженности

По его словам, «рекордсменами» по задолженности за электроэнергию Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

Он отметил, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги и начисление пени должникам должна снизить объемы неплатежей.

«Моя личная точка зрения — решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад», — считает Бойко.

Читайте: Украинцы жалуются на необоснованные долги за свет