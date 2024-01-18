Индексация пенсий: Минсоцполитики окончательный размер определит в феврале

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Каким будет размер индексации

«Индексация пенсий планируется. Однако 13% — это предварительная цифра, которую мы считали в августе, подавая проект бюджета Пенсионного фонда на 2024 год. Окончательный размер индексации будет подсчитан, когда поступят показатели размера средней заработной платы за 2023 год, который состоится во второй половине февраля. Тогда мы увидим точные данные, чтобы рассчитать процент индексации», — сообщила Марчак.

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По словам представительницы Минсоцполитики, согласно базовому плану, перерасчет пенсий должен произойти с 1 марта 2024 года. С 1 апреля планируется пересмотреть и размеры выплат для работающих пенсионеров.

«В прошлом году с 1 июля мы еще проиндексировали пенсии для государственных и местных служащих. В этом году также планируем это сделать, но, конечно, все это будет зависеть от динамики поступления ЕСВ — будем ли мы оправдывать те плановые показатели, которые нам доказало Министерство финансов», — добавила Марчак.

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Возрастные доплаты

Также в 2024 году будут сохранены и так называемые «возрастные доплаты» пенсионерам.

«Что касается дополнительных выплат пенсионерам по достижению ими 70, 75 и 80 лет, они продолжают производиться. Равно как и „дотяжки“ до минимума (гарантированный минимальный, зависимый от возраста, размер пенсии). Вдобавок, в этом году мы планируем проиндексировать эту минимальную гарантию», — сказала первый замминистра.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины. 51% из них получают пенсии менее 4000 грн.