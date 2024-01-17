Банк реконструкции Украины привлечет около $1 млрд

Украинский банк реконструкции привлечет около $1 млрд и приступит к работе в течение 5−6 месяцев. Банк создается при поддержке BlackRock и JPMorgan Chase, и сейчас его капитал уже составляет $500 млн. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, передает Reuters.

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Куда будет инвестировать банк

По словам Шурмы, есть до 30 проектов, которые можно серьезно рассматривать. В общей сложности на участие в этой программе уже подали 280 заявок.

Как сообщил заместитель руководителя BlackRock Филипп Хильдебранд, компания помогала в переговорах по поиску денег правительств у международных банков развития или основных стран-доноров для снижения риска для частных инвестиций.

В то же время Хильдебранд подчеркнул, что деньги банка нельзя инвестировать в предприятия с высоким риском.

Напомним, что 16 января Владимир Зеленский встретился с финансовой элитой в Давосе и обсуждал вопросы инвестиций в Украину.

Справка

BlackRock — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из самых крупных инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении.

JPMorgan Chase — самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к «Большой Четверке» крупнейших банков США. Осуществляет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.

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