В Давосе, где проходит всемирный экономический форум, Владимир Зеленский встретился с финансовой элитой, в том числе с руководителями JPMorgan, Blackstone и BlackRock. Цель встреч — укрепить денежную поддержку Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Зеленский в Давосе встретился с финансовой элитой
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
С кем встретился Зеленский
Президент прибыл в Давос во вторник и уже успел встретиться со многими представителями компаний и стран. Зеленский пообщался с Джейми Даймоном из JPMorgan, Стивом Шварцманом из Blackstone и основателем Bridgewater Рэем Далио.
Как отмечает издание, «миссия Зеленского — пополнить государственную казну и вернуть внимание к конфликту у дверей Европы».
Среди других лидеров, присутствовавших на встрече, были Филипп Хильдебранд из BlackRock, Дэвид Рубенштейн и Лакшми Миттал, глава Arcelormittal, одного из крупнейших международных инвесторов в Украине.
О чем говорили
Зеленский, по информации, Bloomberg обсуждал с финансовой элитой вопросы поддержки на фоне задержки помощи из США и ЕС.
Ранее во вторник Зеленский провел встречу с официальными лицами, в том числе президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, главным исполнительным директором Bank of America Брайаном Мойниганом и сенатором США Крисом Кунсом от Делавера — близким соратником президента Джо Байдена.
«Встреча с потенциальными инвесторами на альпийском собрании происходит, поскольку глобальная поддержка войны Украины пошатнулась, а продолжающееся несколько месяцев контрнаступление Киева против российских войск не достигает своих целей», — говорится в сообщении.
Финансовые потребности Украины срочны. В прошлом месяце украинское правительство экстренно встречалось со своими основными международными донорами, поскольку Киев столкнулся с «чрезвычайно высокой неопределенностью» своего бюджета.
Комментарии - 4