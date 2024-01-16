Зеленский в Давосе встретился с финансовой элитой

В Давосе, где проходит всемирный экономический форум, Владимир Зеленский встретился с финансовой элитой, в том числе с руководителями JPMorgan, Blackstone и BlackRock. Цель встреч — укрепить денежную поддержку Украины. Об этом пишет Bloomberg.

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С кем встретился Зеленский

Президент прибыл в Давос во вторник и уже успел встретиться со многими представителями компаний и стран. Зеленский пообщался с Джейми Даймоном из JPMorgan, Стивом Шварцманом из Blackstone и основателем Bridgewater Рэем Далио.

Как отмечает издание, «миссия Зеленского — пополнить государственную казну и вернуть внимание к конфликту у дверей Европы».

Среди других лидеров, присутствовавших на встрече, были Филипп Хильдебранд из BlackRock, Дэвид Рубенштейн и Лакшми Миттал, глава Arcelormittal, одного из крупнейших международных инвесторов в Украине.

О чем говорили

Зеленский, по информации, Bloomberg обсуждал с финансовой элитой вопросы поддержки на фоне задержки помощи из США и ЕС.

Ранее во вторник Зеленский провел встречу с официальными лицами, в том числе президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, главным исполнительным директором Bank of America Брайаном Мойниганом и сенатором США Крисом Кунсом от Делавера — близким соратником президента Джо Байдена.

«Встреча с потенциальными инвесторами на альпийском собрании происходит, поскольку глобальная поддержка войны Украины пошатнулась, а продолжающееся несколько месяцев контрнаступление Киева против российских войск не достигает своих целей», — говорится в сообщении.

Финансовые потребности Украины срочны. В прошлом месяце украинское правительство экстренно встречалось со своими основными международными донорами, поскольку Киев столкнулся с «чрезвычайно высокой неопределенностью» своего бюджета.

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