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5 декабря 2023, 12:56 Читати українською

Фондовый рынок Индии впервые приближается к оценке в $4 триллиона

Индийский фондовый рынок впервые в истории приближается к оценке в $4 триллиона и сокращает отставание от Гонконга. Об этом пишет Bloomberg.

Индийский фондовый рынок впервые в истории приближается к оценке в $4 триллиона и сокращает отставание от Гонконга.

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Рост индийского рынка

Индия занимает пятое место на мировом рынке акций. В стране наблюдается бум на небольшие инвестиции и приток иностранных денег.

Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость котируемых на национальных биржах ценных бумаг выросла втрое с минимума в марте 2020 года и по состоянию на понедельник, 4 декабря, почти достигла отметки в $4 триллиона, впервые в истории.

Крупнейшие фондовые рынки мира / Инфографика Bloomberg

Индийский индекс NSE Nifty 50 подскочил на 2,1% в понедельник, возглавив рост рынков в Азии. Такой скачок произошел на фоне победы на выборах в трех штатах правящей партии во главе с премьер-министром Нарендры Моди. Такой результат дает надежды инвесторам на стабильность и продолжение политики правительства накануне всеобщих выборов. Победа партии Моди сняла напряжение и устранила риски для инвесторов.

Конкуренция с Китаем

Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю для глобальных инвесторов. Следует подчеркнуть, что экономика Индии является первой в мире по развитию. На фоне замедления мирового роста, Индия развивается быстро. ВВП страны вырос на 7,6% за лето. Такой стремительный рост привлекает большее количество инвесторов, в то же время экономика Китая показывает медленное восстановление, масло в огонь добавляет и напряженность политических отношений Поднебесной с Западом.

В 2023 году зарубежные фонды вложили $15 миллиардов в индийские акции, рынок также получил мощный толчок благодаря начавшемуся во время пандемии буму мелких инвестиций. Индекс Nifty в 2023 году вырос на 14% и показывает увеличение уже 8 лет подряд.

К теме: ОЭСР назвала страну с наибольшим ростом ВВП в будущем: это не Китай

То же касается и индийских акций: показатель MSCI Inc третий год подряд преобладает глобальные показатели развивающихся рынков более чем на 10 процентных пунктов. Рост по сравнению с китайскими конкурентами еще более заметный: индийский показатель готов опередить индекс MSCI China более чем на 20 процентных пунктов.

IPO и риски

Бум на фондовом рынке также вызвал ажиотаж на первичные публичные предложения, причем в последние дни некоторые из новых листингов продемонстрировали значительную прибыль.

Впрочем, некоторые инвесторы выражают обеспокоенность, что оценки рынка слишком высоки и индийская торговля очень активна — это повышает риск на откат.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kankakee
Kankakee
5 декабря 2023, 16:05
#
Те що Китай прижимають це добре але давайте уважніше подивимося на це індійське економічне чудо — воно ж 🤬 базується тупо на перепродажі російської нафти в Євросоюз
Мені інколи здається що Україна дійсно одна Д’Артаньян в сьогоднішніх геополітичних умовах, а вокруг одні п******* 😑
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