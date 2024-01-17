НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям

Национальный банк аннулировал лицензии трем небанковским финансовым учреждениям и четыре — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Кому аннулировали лицензии

ПО «Авто Ломбард «Ал.Юа и Компания»;

ООО «Новая финансовая компания»;

КС «Просто гроші».

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Исключение из реестра

Из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных заявлений исключены ООО «Мультифакторинг» и КС «Просто гроші».

Также из Государственного реестра финансовых учреждений исключены ПО «Авто Ломбард «Ал.Юа и Компания» и ООО «Новая финансовая компания» на основании абзаца третьего пункта 10 постановления правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 г. № 199 «Об утверждении Положения об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС «Просто гроші» на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.