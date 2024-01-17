Национальный банк аннулировал лицензии трем небанковским финансовым учреждениям и четыре — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям
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Кому аннулировали лицензии
- ПО «Авто Ломбард «Ал.Юа и Компания»;
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ООО «Новая финансовая компания»;
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КС «Просто гроші».
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Исключение из реестра
Из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных заявлений исключены ООО «Мультифакторинг» и КС «Просто гроші».
Также из Государственного реестра финансовых учреждений исключены ПО «Авто Ломбард «Ал.Юа и Компания» и ООО «Новая финансовая компания» на основании абзаца третьего пункта 10 постановления правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 г. № 199 «Об утверждении Положения об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС «Просто гроші» на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.
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