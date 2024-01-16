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16 января 2024, 15:15 Читати українською

Трамп уверенно победил на первых праймериз: какое это имеет значение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уверенно победил на состоявшихся в штате Айова первых выборах. Подсчет голосов показал большой разрыв между ним и ближайшими конкурентами по Республиканской партии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уверенно победил на состоявшихся в штате Айова первых выборах.

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Результаты в Айове

После подсчета более 90% голосов Трамп набирает 50%. Он получит не менее 20 делегатов на республиканском национальном съезде, где будет избран кандидат в президенты (штат Айова на нем представляют 40 делегатов).

Главные конкуренты Трампа — бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис получили 21% и 19% голосов.

Почему эти выборы важны

Айова уже традиционно первой проводит праймериз — предварительные внутрипартийные выборы президента. Считается, что результаты в этом штате не влияют на выборы в других штатах, но на этот раз солидная победа Трампа с его антимиграционной популистской риторикой в штате, который расположен далеко от мексиканской границы, говорит о серьезном потенциале Трампа.

Как показывает эта инфографика, именно миграционные проблемы больше всего беспокоят республиканцев Айовы (64% — миграция, 52% — экономика).

Как отмечает FT, победа Трампа стала самой большой по доле голосов в спорных кокусах в Айове, превзойдя 41%, полученный Джорджем Бушем младшим в 2000 году. Это продемонстрировало постоянный контроль Трампа над Республиканской партией, когда избиратели поддержали его, невзирая на десятки федеральных уголовных обвинений, пишет издание.

Суд по Трампу

Напомним, что в декабре Верховный Суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в этом штате.

В решении отмечено, что Трамп не имеет права занимать пост президента из-за подстрекательства к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. В своем решении суд ссылается на третий раздел 14 поправки к Конституции США.

Штаб кандидата в президенты подал апелляцию, которая будет рассматриваться в феврале. Если адвокатам Трампа не удастся победить, то велика вероятность, что Трамп не сможет участвовать во всеобщих президентских выборах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
16 января 2024, 17:08
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Не зовсім коректні висновки. Праймеріз — це вибори кандидата в президенти від республіканської партії. І цей результат не говорить про його перевагу на виборах. А лише про те, що в республіканський партії інші кандидати не мають такої ж підтримки, бо фактично, їхня програма мало відрізняється від програми Трампа. Тема мігрантів — це взагалі головна піар тема республіканської партії, як у нас колись ціни на цибулю, тому логічно, що її прихильників це цікавить.
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