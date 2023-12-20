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20 декабря 2023, 15:22 Читати українською

Суд Колорадо может снять Трампа с выборов: кто его заменит

Верховный Суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента Соединенных Штатов. Впрочем, это решение будут оспаривать в высшей инстанции. Об этом пишет Bloomberg.

Верховный Суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента Соединенных Штатов.

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Решение суда

В решении суда отмечено, что Трамп не имеет права занимать должность президента США из-за его действий, направленных на подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. В своем решении суд ссылается на третью главу 14-й поправки к Конституции США.

Решение вступит в силу 4 января, если оно не будет отменено ранее в высшей инстанции. Предвыборный штаб Трампа заявил, что быстро подаст апелляцию, но в случае ее отклонения Трамп не сможет принять участие в праймериз в Колорадо и автоматически выбудет из избирательной гонки по всей стране.

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Напомним, что избирательная система в Соединенных Штатах предусматривает сначала голосование на праймериз — когда выбирают единого кандидата от партии по всем штатам отдельно. Победители идут на всеобщие выборы.

Аналогичные судебные дела по Трампу также возбуждены в других штатах, но ни одному из них не удалось исключить имя экс-президента из избирательных бюллетеней.

Кто может занять место Трампа

В начале декабря WSJ опубликовал результаты национального опроса по президентским выборам в США в 2024 году. Они свидетельствуют о том, что Дональд Трамп опережает Джо Байдена на четыре пункта — 47% против 43%.

Впрочем, если Трампу запретят участвовать в выборах, его место кандидата от Республиканской партии, вероятно, займет Рон Десантис, губернатор Флориды с итальянскими корнями. Именно он может набрать самую большую поддержку после Трампа на праймериз, как свидетельствуют данные за октябрь, пишет «Слово и Дело».

Десантис выступает против членства Украины в НАТО, а также считает, что нападение россии на наше государство — это «территориальные споры», не являющиеся национальными интересами Соединенных Штатов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
20 декабря 2023, 16:46
#
Якщо вдасться вибити Трампа, було б непогано. Десантіс теж не найкращий варіант, але у порівнянні з Трампом виглядає меншим злом.
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
20 декабря 2023, 18:05
#
Зливають трампа у самій демократичній державі світу. Тому що розуміють що він виграє у маразматіка Байдена.
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