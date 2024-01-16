Между Министерством сельского хозяйства Румынии и представителями крупных сельхозорганизаций достигнуто соглашение, в результате которого удовлетворены несколько требований фермеров, которые 6 дней протестовали и блокировали границу с Украиной. Об этом сообщает Euractiv .
Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, блокирующими украинскую границу
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Соглашение с фермерами
Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу отметил, что соглашение включает 13 требований фермеров. Обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по нерешенным требованиям.
Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных займах.
Один из представителей фермеров на переговорах Мариус Мику рассказал, что подписанное соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку предстоящие переговоры с перевозчиками, которые будут проходить до четверга, могут повлиять на их продолжительность.
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По его словам, важно, чтобы правительство предоставило разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залоговых земель в каждом хозяйстве до 31 января.
Кроме того, румынское правительство удовлетворило требования по компенсации ущерба, вызванного импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров и электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.
Барбу возразил, что Румыния стремится ввести пошлины на импорт зерна из Украины.
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Блокировка границ
6 ноября польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.
С 6 января в Польше возобновили движение грузовиков по дороге в пограничный пункт пропуска «Медика — Шегини».
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