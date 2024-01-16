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16 января 2024, 13:53 Читати українською

Инфляция в Германии в декабре ускорилась до 3,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиУскорение инфляцииТаким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она была минимальной с июня 2021 года (2,3%).
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ускорение инфляции

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она была минимальной с июня 2021 года (2,3%).

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

Потребительские цены в декабре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. В ноябре они уменьшились на 0,7%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 3,7% в годовом выражении и на 0,1% в помесячном. Оба показателя также совпали с прогнозами и предварительными данными. Для сравнения, в ноябре первый показатель поднялся на 3,2%, второй — снизился на 0,4%.

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В 2023 году потребительские цены в Германии выросли в среднем на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году инфляция в среднем составляла 6,9%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в декабре составила 3,5% в годовом выражении. Это минимальные темпы повышения с июля 2022 года.

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Продукты питания в Германии в прошлом месяце подорожали на 4,6%, одежды и обувь — на 3,5%, энергоносители — на 4,1%. Стоимость услуг увеличилась на 3,2%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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