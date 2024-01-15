ВВП Германии снизился впервые с 2020 года

ВВП Германии в 2023 году снизился впервые с ковидного 2020 года в условиях высокой инфляции, роста процентных ставок и спада активности как внутри страны, так и за рубежом. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

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Падение ВВП

Объем экономики с поправкой на инфляцию уменьшился на 0,3% по сравнению с 2022 годом, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные. Снижение ВВП с поправкой на инфляцию и календарные факторы составило 0,1%.

«Общая экономическая динамика в Германии ухудшилась в 2023 году в условиях, характеризующихся множественными кризисами», — заявила президент Destatis Рут Бранд.

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«Несмотря на недавнее ослабление инфляции, цены оставались высокими на всех этапах экономического процесса и сдерживали рост экономики. Неблагоприятные финансовые условия, связанные с подъемом процентных ставок, и ослабление внутреннего и внешнего спроса также имели свои последствия», — отметила Бранд.