Экономика Германии показала один из самых плохих результатов за 23 года

Германия пережила тяжелый год и в 2024 году ситуация не улучшится. Об этом пишет Bloomberg.

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Слабый мировой спрос, энергетические и инфраструктурные проблемы повлияли на то, что Германия показала один из самых плохих экономических результатов в 21 веке за 2023 год. Даже если экономика снова начнет расти в 2024 году, ей будет трудно избавиться от прошлогоднего негатива.

Промышленные заказы в октябре 2023 года были близки к самому низкому уровню с середины 2020 года, и экономисты ожидают, что данные в понедельник 8 января покажут рост на 1%, что даже близко недостаточно, чтобы исправить убытки. В этот же день будут опубликованы данные по экспорту.

Во вторник 9 января данные о промышленном производстве, также находящемся на таком же низком уровне, покажут, начало ли оно наконец-то восстанавливаться после пяти месяцев падения подряд.

Общее впечатление может указывать на второй квартал спада, который условно называют рецессией. Более полная информация будет доступна 15 января, когда немецкие члены правительства обнародуют первую национальную оценку валового внутреннего продукта Группы семи на 2023 год, которая, вероятно, покажет небольшое годовое падение.

Скорее всего, будет зафиксировано падение на уровне 0,1%, как оценивает Бундесбанк, или 0,3%, как оценивает Европейская комиссия.

Единственный раз за последние два десятилетия худшие показатели Германии были в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а затем во время пандемического шока в 2020 году.

Проблемы также вызывают энергетический вопрос, возникший после отказа российского газа.

Учитывая это, Бундесбанк ожидает, что в текущем году общий рост в 2024 году составит лишь 0,4%.