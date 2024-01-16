Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов

Apple Inc. впервые стала крупнейшим производителем смартфонов по продажам в количественном выражении с долей рынка 20,1%. Samsung утратила лидерство впервые с 2010 года. Об этом говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC).

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Активный рост продаж

«Во втором полугодии наблюдался активный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple, — отметила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. — Компания не только единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года, но и впервые поднялась на первую строчку».

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 13,6%, китайская Xiaomi — на 4,7%, OPPO — на 9,9%.

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Между тем сравнительно новый игрок на рынке смартфонов, китайская Transsion, нарастила продажи на 30,8% и поднялась на пятую строчку по итогам года с долей рынка 8,1%.

Поставки смартфонов в мире в 2023 году сократились на 3,2% до 1,17 млрд штук, говорится в отчете IDC.

В четвертом квартале продажи смартфонов в мире выросли на 8,5% относительно того же периода предыдущего года — до 326,1 млн штук, при ожидавшемся повышении на 7,3%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в четверг, 11 января, Microsoft ненадолго перехватила у Apple звание самой дорогой компании в мире, достигнув капитализации в $2,9 трлн.

Акции компании за последний месяц упали почти на 6%. Впрочем, за последнюю неделю бумаги показали небольшое возобновление на 2%.