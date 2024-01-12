Microsoft на небольшое время обогнала по капитализации самую дорогую компанию в мире Apple

В четверг, 11 января, Microsoft ненадолго перехватила у Apple звание самой дорогой компании в мире, достигнув капитализации в $2,9 трлн. Об этом сообщает Financial Times.

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Акции Microsoft резко выросли с прошлого года благодаря первой позиции компании в области генеративного искусственного интеллекта из-за инвестиций в компанию OpenAI, разработавшую чат-бот ChatGPT.

В целом Microsoft инвестировала $13 млрд в OpenAI Сэма Альтмана.

В январе 2023 года Microsoft заключила с калифорнийским стартапом соглашение, которое СМИ оценили в $10 млрд. Позже разработки OpenAI появились в продуктах техгиганта, включая GPT-4 в поисковике Bing.

Подразделение облачной цифровой инфраструктуры корпорации также получило поддержку благодаря возобновлению интереса бизнеса к искусственному интеллекту.

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Проблемы Apple

Параллельно с этим компания Apple столкнулась с недовольством инвесторов из-за низких продаж iPhone 15 на рынке Китая. В основном это происходит из-за конкуренции с местными компаниями типа Huawei.

Apple также отстает в гонке искусственного интеллекта. Хотя у компании есть собственный голосовой помощник Siri, она еще не анонсировала новые ИИ-продукты.

Ожидается, что это произойдет в этом году, когда выйдет новая операционная система iOS 18. По традиции для всех она будет доступна с выходом iPhone 16.

С начала нового года акции Apple успели упасть на 4% после серии понижений рейтингов финансовыми аналитиками. Это привело к сокращению рыночной капитализации примерно на $100 млрд.

Борьба за лидерство

Microsoft и Apple неоднократно менялись местами в рейтинге самых дорогих компаний. Стоит отметить, что Microsoft занимала лидирующие позиции в 2018 и 2021 годах.