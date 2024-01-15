Apple продает самые новые iPhone в Китае со скидками. Техногигант столкнулся с жесткой конкуренцией

Apple начал продавать iPhone 15 в Китае со скидкой из-за падения спроса. Розничные цены упали на $70 из-за серьезной конкуренции, создаваемой тамошними компаниями-производителями. Об этом пишет Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Акция продлится всего три дня до 21 января. Компания приурочила ее Китайскому новому году, однако эксперты отмечают, что на самом деле Apple столкнулся со снижением спроса на iPhone на китайском рынке. Продажи последней серии смартфонов были гораздо хуже, чем продажи предыдущих моделей.

Падение составило 30% в первую неделю 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Читайте также: Tesla Маска за две недели 2024 года потеряла почти $100 млрд капитализации

Местные конкуренты, такие как Huawei Technologies и Xiaomi предлагают конкурентоспособные модели, в то время как источники сообщают, что некоторые компании и правительственные ведомства ограничивают использование сотрудниками устройств Apple.

Аналитики ожидают, что конкурентная среда в этом году в Китае станет еще более жесткой.

Проблемы Apple

Напомним, что в четверг, 11 января, Microsoft ненадолго перехватила у Apple звание самой дорогой компании в мире, достигнув капитализации в $2,9 трлн.

Акции компании за последний месяц упали почти на 6%. Впрочем, за последнюю неделю бумаги показали небольшое возобновление на 2%.