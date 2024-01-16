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16 января 2024, 8:18 Читати українською

Binance закроет россиянам доступ к торгам

С 31 января граждане и резиденты россии не смогут торговать на платформе Binance P2P. Доступ к площадке сохранится только для проживающих за пределами страны россиян и способных подтвердить это документально. Об этом идет речь в сообщении биржи.

С 31 января граждане и резиденты россии не смогут торговать на платформе Binance P2P.
Фото: binance.com

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Причина

Выход компании из россии путем продажи своего регионального бизнеса площадки CommEX на Binance P2P будет также прекращена поддержку российского рубля.

Пользователи смогут вывести свои рублевые активы через фиатных партнеров Binance до 03:00 31 января по московскому времени или конвертировать их в криптовалюту.

Читайте: Binance объявила о выходе из россии

Предыстория

Как писал ранее «Минфин», самая крупная криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из россии. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX.

Ранее Binance решила еще больше ограничить российский сервис P2P-торговли. Криптобиржа сообщила пользователям в россии, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей.

Ограничение касалось всех учетных записей, в том числе прошедших расширенную верификацию по адресу за пределами рф.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Roofil
Roofil
16 января 2024, 9:48
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Гарна новина
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