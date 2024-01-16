Иностранцы продали китайские акции на $1,1 млрд за две недели 2024 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2024, 11:37 Читати українською

Иностранцы продали китайские акции на $1,1 млрд за две недели 2024 года

Глобальные фонды за первые две недели 2024 года продали китайские акции на 7,9 млрд юаней ($1,1 млрд) после крупных покупок в последнюю неделю 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

Глобальные фонды за первые две недели 2024 года продали китайские акции на 7,9 млрд юаней ($1,1 млрд) после крупных покупок в последнюю неделю 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПлохое началоЭто худшее начало года для китайских акций с 2019 года, они торгуются вблизи самого низкого уровня почти за пять лет, пишет Bloomberg.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Плохое начало

Это худшее начало года для китайских акций с 2019 года, они торгуются вблизи самого низкого уровня почти за пять лет, пишет Bloomberg.

Покупки акций в материковом Китае за 2023 год оказались наименьшими за всю историю, а январь стал шестым месяцем оттока капитала из Китая подряд, отмечает агентство.

Продажу китайских акций зарубежные инвесторы возобновили на фоне усугубления пессимизма по поводу вялого восстановления экономики КНР, пишет Bloomberg.

Читайте: Иностранные инвесторы продолжают выходить из китайских акций: это длится уже 4 месяца

Настроения оставались мрачными, поскольку дефляционное давление в Китае сохраняется, в то время как политическая поддержка инвесторов не удовлетворила, указывает агентство.

Иностранные вложения в китайские акции

С начала 2023 года чистые иностранные вложения в китайские акции вначале росли, но затем упали почти на 90%, с 235 млрд юаней ($33 млрд) на пике в августе до всего 30,7 млрд ($4,35 млрд) на конец декабря, писала Financial Times.

Оттоку средств инвесторов способствовали растущие сомнения в готовности Пекина предпринимать серьезные меры для стимулирования слабеющего экономического роста. Продавать свои активы международные инвесторы начали после того, как застройщик Country Garden пропустил выплаты по облигациям, что продемонстрировало серьезность кризиса ликвидности в китайском секторе недвижимости.

Читайте также: Фонды с активами на $4,3 трлн, пессимистично настроены по инвестированию в Китай — Reuters

Инвесторы не видят потенциала роста китайских акций, отмечала главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсиа-Эрреро.

По ее словам, их уходу также способствовал выкуп акций китайскими компаниями: последние находятся под давлением властей Китая, которые требуют поддержать падающие оценки, писала FT.

Кроме того, аналитики обращали внимание на то, что положительные на первый взгляд данные по экономической активности в Китае на поверку показывают ослабление, писал Bloomberg. По их мнению, оценки искажены тем, что они сравниваются с показателями неудачного 2022 года и на самом деле ослабли по сравнению со временем до пандемии COVID-19.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Valent и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами