Иностранцы продали китайские акции на $1,1 млрд за две недели 2024 года

Глобальные фонды за первые две недели 2024 года продали китайские акции на 7,9 млрд юаней ($1,1 млрд) после крупных покупок в последнюю неделю 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

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Плохое начало

Это худшее начало года для китайских акций с 2019 года, они торгуются вблизи самого низкого уровня почти за пять лет, пишет Bloomberg.

Покупки акций в материковом Китае за 2023 год оказались наименьшими за всю историю, а январь стал шестым месяцем оттока капитала из Китая подряд, отмечает агентство.

Продажу китайских акций зарубежные инвесторы возобновили на фоне усугубления пессимизма по поводу вялого восстановления экономики КНР, пишет Bloomberg.

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Настроения оставались мрачными, поскольку дефляционное давление в Китае сохраняется, в то время как политическая поддержка инвесторов не удовлетворила, указывает агентство.

Иностранные вложения в китайские акции

С начала 2023 года чистые иностранные вложения в китайские акции вначале росли, но затем упали почти на 90%, с 235 млрд юаней ($33 млрд) на пике в августе до всего 30,7 млрд ($4,35 млрд) на конец декабря, писала Financial Times.

Оттоку средств инвесторов способствовали растущие сомнения в готовности Пекина предпринимать серьезные меры для стимулирования слабеющего экономического роста. Продавать свои активы международные инвесторы начали после того, как застройщик Country Garden пропустил выплаты по облигациям, что продемонстрировало серьезность кризиса ликвидности в китайском секторе недвижимости.

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Инвесторы не видят потенциала роста китайских акций, отмечала главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсиа-Эрреро.

По ее словам, их уходу также способствовал выкуп акций китайскими компаниями: последние находятся под давлением властей Китая, которые требуют поддержать падающие оценки, писала FT.

Кроме того, аналитики обращали внимание на то, что положительные на первый взгляд данные по экономической активности в Китае на поверку показывают ослабление, писал Bloomberg. По их мнению, оценки искажены тем, что они сравниваются с показателями неудачного 2022 года и на самом деле ослабли по сравнению со временем до пандемии COVID-19.