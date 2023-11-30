Фонды с активами на $4,3 трлн, пессимистично настроены по инвестированию в Китай — Reuters

Государственные пенсионные и суверенные фонды, управляющие активами на сумму $4,3 трлн, пессимистически настроены по инвестированию в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Официального форума денежно-кредитных и финансовых учреждений (OMFIF).

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Опрос 22 фондов, проведенный OMFIF, аналитическим центром по вопросам центральных банков, экономической политики и государственных инвестиций, также показал, что 62% из 50 крупнейших пенсионных фондов и почти половина крупнейших суверенных фондов понесли убытки в прошлом году на фоне высокой инфляции и исторически быстрого роста мировых ставок.

OMFIF отметил мрачные настроения среди фондов, более половины из которых ожидают глобальную экономическую рецессию в следующие 12 месяцев. Ни один из них не сообщил о положительном прогнозе по экономике Китая, назвав регуляторную среду и геополитику основными факторами, отпугивающими их от инвестирования.

Вторая по величине экономика мира пытается ускорить рост на фоне обремененного долгами сектора недвижимости и потребителей, стремящихся больше экономить из-за экономической неопределенности.

«Индия является наиболее привлекательным развивающимся рынком среди респондентов, тогда как большинство определили регулирование и геополитику как препятствия для инвестирования в Китай», — отмечают авторы отчета.

Как показал опрос, фонды по-прежнему озабочены процентными ставками: 63% назвали их главным фактором в своих инвестиционных стратегиях на ближайшее десятилетие, что вдвое больше, чем в опросе прошлого года.

«Инвесторы сейчас сосредоточены на том, как бороться с макроэкономической средой, застрявшей в цикле более высоких и длительных процентных ставок», — говорится в отчете.

Более трети фондов планируют увеличить свои инвестиции в «зеленые» облигации и «зеленые» реальные активы в течение следующих 12−24 месяцев, все инвестиции все еще должны приносить фондам прибыль.

«Мы ищем соглашения, где есть сочетание ESG и доходности, и мы не соглашаемся на более низкую доходность только для того, чтобы отвечать целям ESG», — отметил в опросе Дэвид Морли, управляющий директор и глава европейского подразделения Caisse de Depot et Placement du Québec.

В целом, суверенные фонды показали лучшие результаты, чем их коллеги по государственному пенсионному обеспечению, добавили в OMFIF. Совокупные активы в управлении 50 крупнейших суверенных фондов выросли на 2,3% - до $11,6 трлн с $11,3 трлн годом ранее, чему способствовал значительный прирост в фондах Ближнего Востока, которые извлекли выгоду от роста цен на сырьевые товары.

Инвестиционный фонд Абу-Даби и Саудовская государственная инвестиционная корпорация выросли на 13,8% и 12,9% соответственно, заработав свыше $200 млрд.