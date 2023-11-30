Фонды с активами на $4,3 трлн, пессимистично настроены по инвестированию в Китай — Reuters

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 ноября 2023, 18:57 Читати українською

Фонды с активами на $4,3 трлн, пессимистично настроены по инвестированию в Китай — Reuters

Государственные пенсионные и суверенные фонды, управляющие активами на сумму $4,3 трлн, пессимистически настроены по инвестированию в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Официального форума денежно-кредитных и финансовых учреждений (OMFIF).

Государственные пенсионные и суверенные фонды, управляющие активами на сумму $4,3 трлн, пессимистически настроены по инвестированию в Китай.
Фото: pixabay.com

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Опрос 22 фондов, проведенный OMFIF, аналитическим центром по вопросам центральных банков, экономической политики и государственных инвестиций, также показал, что 62% из 50 крупнейших пенсионных фондов и почти половина крупнейших суверенных фондов понесли убытки в прошлом году на фоне высокой инфляции и исторически быстрого роста мировых ставок.

OMFIF отметил мрачные настроения среди фондов, более половины из которых ожидают глобальную экономическую рецессию в следующие 12 месяцев. Ни один из них не сообщил о положительном прогнозе по экономике Китая, назвав регуляторную среду и геополитику основными факторами, отпугивающими их от инвестирования.

Вторая по величине экономика мира пытается ускорить рост на фоне обремененного долгами сектора недвижимости и потребителей, стремящихся больше экономить из-за экономической неопределенности.

«Индия является наиболее привлекательным развивающимся рынком среди респондентов, тогда как большинство определили регулирование и геополитику как препятствия для инвестирования в Китай», — отмечают авторы отчета.

Как показал опрос, фонды по-прежнему озабочены процентными ставками: 63% назвали их главным фактором в своих инвестиционных стратегиях на ближайшее десятилетие, что вдвое больше, чем в опросе прошлого года.

«Инвесторы сейчас сосредоточены на том, как бороться с макроэкономической средой, застрявшей в цикле более высоких и длительных процентных ставок», — говорится в отчете.

Более трети фондов планируют увеличить свои инвестиции в «зеленые» облигации и «зеленые» реальные активы в течение следующих 12−24 месяцев, все инвестиции все еще должны приносить фондам прибыль.

«Мы ищем соглашения, где есть сочетание ESG и доходности, и мы не соглашаемся на более низкую доходность только для того, чтобы отвечать целям ESG», — отметил в опросе Дэвид Морли, управляющий директор и глава европейского подразделения Caisse de Depot et Placement du Québec.

В целом, суверенные фонды показали лучшие результаты, чем их коллеги по государственному пенсионному обеспечению, добавили в OMFIF. Совокупные активы в управлении 50 крупнейших суверенных фондов выросли на 2,3% - до $11,6 трлн с $11,3 трлн годом ранее, чему способствовал значительный прирост в фондах Ближнего Востока, которые извлекли выгоду от роста цен на сырьевые товары.

Инвестиционный фонд Абу-Даби и Саудовская государственная инвестиционная корпорация выросли на 13,8% и 12,9% соответственно, заработав свыше $200 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Marel и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами