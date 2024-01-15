По состоянию на 1 января 2024 официально статус безработного в Украине имели 96,1 тыс. человек, тогда как на начало прошлого года было зарегистрировано 186,51 тыс. безработных. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины, пишет «Бизнес.Цензор».
Количество зарегистрированных безработных в Украине упало в два раза за год
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Безработица в Украине
Среди зарегистрированных безработных по состоянию на начало 2024 года 74,9% составляли женщины, остальные 25,1% — мужчины, свидетельствуют данные.
В целом в 2023 году статус безработного имели 483,25 тыс. человек (в течение 2022 года — 867,64 тыс.).
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С помощью Службы занятости трудоустроено в прошлом году было 160,1 тыс. безработных, 32,9 тыс. безработных прошли дополнительное обучение, 24,6 тыс. участвовали в общественных и других временных работах.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы — 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года.
Комментарии - 4
Много вы сейчас найдете безработных мужиков, желающих прийти в центр занятости и фактически сказать этим «мобилизуйте меня» ?