Количество зарегистрированных безработных в Украине упало в два раза за год

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Среди зарегистрированных безработных по состоянию на начало 2024 года 74,9% составляли женщины, остальные 25,1% — мужчины, свидетельствуют данные.

В целом в 2023 году статус безработного имели 483,25 тыс. человек (в течение 2022 года — 867,64 тыс.).

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С помощью Службы занятости трудоустроено в прошлом году было 160,1 тыс. безработных, 32,9 тыс. безработных прошли дополнительное обучение, 24,6 тыс. участвовали в общественных и других временных работах.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы — 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года.