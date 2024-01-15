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15 января 2024, 16:45 Читати українською

Количество зарегистрированных безработных в Украине упало в два раза за год

По состоянию на 1 января 2024 официально статус безработного в Украине имели 96,1 тыс. человек, тогда как на начало прошлого года было зарегистрировано 186,51 тыс. безработных. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины, пишет «Бизнес.Цензор».

По состоянию на 1 января 2024 официально статус безработного в Украине имели 96,1 тыс. человек, тогда как на начало прошлого года было зарегистрировано 186,51 тыс.
Фото:depositphotos.

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Безработица в Украине

Среди зарегистрированных безработных по состоянию на начало 2024 года 74,9% составляли женщины, остальные 25,1% — мужчины, свидетельствуют данные.

В целом в 2023 году статус безработного имели 483,25 тыс. человек (в течение 2022 года — 867,64 тыс.).

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С помощью Службы занятости трудоустроено в прошлом году было 160,1 тыс. безработных, 32,9 тыс. безработных прошли дополнительное обучение, 24,6 тыс. участвовали в общественных и других временных работах.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы — 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
15 января 2024, 16:48
#
))) никто не регистрируется
+
+23
Lolik1837
Lolik1837
15 января 2024, 18:01
#
Уже бы не позорились и не крутили эту «позитивную новость»

Много вы сейчас найдете безработных мужиков, желающих прийти в центр занятости и фактически сказать этим «мобилизуйте меня» ?

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
15 января 2024, 19:01
#
Гадаю що багатьох безробітних вже працевлаштували. Тому така статистика. Всі заняті ділом. нема часу скиглити.
+
+15
Boombarash
Boombarash
15 января 2024, 19:18
#
Не смішіть мої капці. Зареєстровані - це ті, кому платять допомогу по безробіттю, усі інші безробітні, зазвичай, зняті з реєстрації. Гадаю в Україні кілька мільонів безробітних в тіні.
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