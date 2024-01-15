Поступления средств в криптовалютные инвестпродукты с 6 по 12 января выросли до $1,19 млрд, что близко к историческому максимуму в $1,5 млрд в период запуска фьючерсных ETF в октябре 2021 года. Об этом говорится в отчете CoinShares.
Запуск ETF: Объем инвестиций в криптофонды приблизился к рекорду
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Торговые обороты достигли исторического максимума в $17,5 млрд. Для сравнения, в 2022 году показатель в среднем составлял $2 млрд.
Указанное значение эквивалентно почти 90% объема торгов TradFi-бирж, хотя обычно это соотношение варьируется в диапазоне 2−10%.
В связанные с биткоинами инструменты инвесторы вложили $1,16 млрд. Поступления за последние девять недель эквивалентны 3% от AUM.
В структурах, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, зафиксирован приток в размере $4,1 млн (неделей ранее — $0,9 млн).
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Ethereum-фонды привлекли $25,7 млн (в предыдущий отчетный период — $29,6 млн).
В инструменты на основе XRP, Cardano, Litecoin инвесторы вложили $2,2 млн, $1,4 млн и $0,8 млн соответственно.
Фонды на базе Solana после оттока в размере $5,3 млн на предыдущей неделе привлекли $0,5 млн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что 10 января SEC утвердила 11 заявок от эмитентов спотовых биткоин-ETF, этого ждали 10 лет. Комиссия много раз до этого отказывала компаниям в регистрации такого торгового инструмент.
Одобрение 11 спотовых ETF на биткоин вызвало оптимизм у инвесторов в отношении потенциального одобрения ETF на Ethereum. На фоне этого произошел резкий рост курса ведущего альткоина.
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