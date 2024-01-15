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15 января 2024, 8:36 Читати українською

Tesla Маска за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации

Автомобильная компания Илона Маска за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации. Это самое плохое начало года для Tesla с момента выхода на биржу в 2010 году. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Автомобильная компания Илона Маска за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации.
Фото:depositphotos

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Падение акций

С 1 января акции компании просели на 12% из-за сообщений о планах Hertz Global Holdings — одного из лидеров рынка аренды автомобилей в США — отказаться от электрокаров, снижения цен на автомобили Tesla в Китае и увеличения затрат на оплату труда.

Беспокойство инвесторов

Главную обеспокоенность инвесторов Tesla вызывает стагнация роста компании на рынке электромобилей, пояснил Bloomberg аналитик Cowen Джеффри Осборн.

По его словам, снижение цен на электрокары в Китае усугубляет эти опасения, потому что это уже выглядит как «гонка на дно для индустрии EV с учетом острой конкуренции на этом рынке».

Падение акций Tesla повлияло на личное состояние Маска.

По оценке рейтинга Bloomberg Billionaires Index он потерял $23 млрд с начала года.

Источник: Минфин
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