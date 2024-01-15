Пятеро самых богатых людей мира с 2020 года удвоили свое состояние вдвое — Oxfam

Пятеро самых богатых людей мира с 2020 года удвоили свое состояние с $405 до $869 миллиардов. Об этом говорится в пресс-релизе международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam .

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Как выросло состояние «Мы являемся свидетелями начала десятилетия раскола, когда миллиарды людей страдают от экономических шоковых волн, вызванных пандемией, инфляцией и войнами, а состояние миллиардеров стремительно растет», — сказал временный исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар. Читайте: С начала года состояние 400 самых богатых американских миллиардеров выросло на $500 млрд — Forbes

По подсчетам Oxfam, за последние четыре года пять самых богатых людей мира удвоили свое состояние с $405 до $869 миллиардов.

«Миллиардеры стали на $3,3 триллиона богаче, чем в 2020 году, а их состояние выросло втрое быстрее уровня инфляции», — добавили в организации.

В то же время Oxfam призывает правительства стран мира «быстро и радикально» сократить разрыв между сверхбогатыми и остальным обществом путем, в частности, введением налога на богатство состоятельных людей в мире.

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По оценкам организации, налог на богатство миллионеров и миллиардеров мира может приносить $1,8 триллиона в год.

Налог на богатство

Ранее «Минфин» писал, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила вернуть некогда упраздненный налог на богатство с целью накопления дополнительных средств, за счет которых можно было бы финансировать различные проекты по восстановлению украинских городов.