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15 января 2024, 8:56 Читати українською

Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года превысила 200%

Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года составила 211,4%, следует из данных статистического агентства страны. Это худший результат более чем за 30 лет.

Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года составила 211,4%, следует из данных статистического агентства страны.
Фото: depositphotos

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В декабре потребительские цены выросли на 25,5% по сравнению с 12,8% в ноябре. По прогнозам Международного валютного фонда, которые приводит Financial Times, в 2024 году экономика Аргентины сократится на 2,5%.

Директор консалтинговой компании FMyA Фернандо Марулл отметил, что покупательная способность аргентинцев в декабре упала в среднем примерно на 10%, поскольку зарплата росла медленнее, чем цены. Между тем результаты регулярного опроса розничных торговцев показали падение продаж в декабре на 13,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, передает FT.

По прогнозу Марулла, инфляция и экономическая активность останутся «ужасными» как минимум в январе и феврале. «После этого, если экономический план Милея, окажется успешным, мы должны начать наблюдать подъем», — добавил он.

Читайте: В Аргентине хотят разрешить выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо

В конце декабря La Nacion со ссылкой на президента страны Хавьера Милея сообщила, что Ц Б Аргентины выпустит банкноты, номинал которых будет увеличен в 25 раз по сравнению с самыми крупными купюрами, находящимися в обороте. Это решение было принято в связи с высоким уровнем инфляции. Речь идет о выпуске банкнот номиналом в 20 000 ($24,79 по курсу Ц Б Аргентины на 27 декабря) и 50 000 песо ($61,97).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Аргентина пытается заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) для получения $3 млрд, необходимых для выплаты долга. Встречи с представителями МВФ запланированы на январь 2024 года.

По оценкам аналитиков, чистые резервы Центрального банка Аргентины остаются отрицательными и составляют около $8 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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