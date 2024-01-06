Аргентина продала векселя на $3,2 млрд, чтобы расплатиться с долгами

Центральный банк Аргентины выпустил векселя с 10-летним сроком погашения на сумму $3,2 млрд. Этот шаг был необходим для выплаты обязательств перед частными инвесторами. Об этом сообщает Reuters.

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Выпуск векселей не повредит финансовому состоянию аргентинского Центробанка, заявили в пресс-службе президента Хавьера Милея.

Аргентина пытается заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) для получения $3 млрд, необходимых для выплаты долга. Встречи с представителями МВФ запланированы на январь 2024 года.

По оценкам аналитиков, чистые резервы Центрального банка Аргентины остаются отрицательными и составляют около $8 млрд.