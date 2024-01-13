В Аргентине хотят разрешить выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо

Центральный банк Аргентины позволит выпуск купюр номиналом в 10 тысяч и 20 тысяч песо на фоне крупнейшей в Южной Америке инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

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В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 211,4%, что является более высокой инфляцией, чем у Венесуэлы. Таким образом, уровень потребительских цен в Аргентине растет самыми быстрыми темпами в Южной Америке.

На фоне этого у потребителей возникают проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2000 аргентинских песо.

Такие купюры пользуются большим спросом, но даже они не обеспечивают стабильное функционирование рынка. Цена за один доллар составила 815 песо к моменту четверга 11 января. А курс черного рынка, известный как «голубой доллар», с начала года упал до 1150 песо за доллар США.

Хотя большая часть аргентинцев начали использовать доллар как валюту для повседневных транзакций, покупать его очень дорого, а песо все еще нужно для оплаты повседневных услуг, таких как поход в магазин, рестораны и кафе.

Поэтому увеличение номиналов валют должно облегчить возникшие проблемы со стремительным ростом цен.