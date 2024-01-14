В Нацкомиссии объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов по ЖКУ

Основная причина отмены моратория — это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения по потребленной электроэнергии увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем. Об этом рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

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По его словам, для нормального функционирования энергосистемы Украины необходимы значительные ресурсы, поэтому отмена моратория была вынужденной мерой.

Ущаповский добавляет, что те домохозяйства которые имеют соответствующие субсидии, платят за коммунальные услуги почти в полном размере и парадоксальным является то, что долги растут преимущественно из-за платежеспособных домохозяйств, поскольку мораторий значительно ухудшил платежную дисциплину.

Тем не менее действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия и на прифронтовых территориях.

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Таким образом Кабмин стремится остановить рост долгов за коммунальные услуги, уже достигшие невиданных цифр.

Напомним

9 января Правительство отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

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