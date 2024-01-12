Украинцы перерегистрировали через «Дию «уже более 5 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Через «Дию» украинцы уже перерегистрировали более 5 тысяч транспортных средств
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В настоящее время услуга доступна для переоформления легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
«Минимум бюрократии. Уменьшение коррупционных рисков, ведь проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Быстро и удобно. Договоры купли-продажи заключаются прямо в смартфоне», — отметили в министерстве.
Напомним, данную услугу МВД Украины запустило 20 декабря в сотрудничестве с Минцифрой.
В 2023 году Минцифры удалось запустить 39 новых услуг на портале и в приложении «Дия». Всего доступно уже 130 сервисов.
Источник: Минфин
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