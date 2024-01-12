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12 января 2024, 9:28 Читати українською

В Минобороны уже подготовили новый законопроект о мобилизации — Умеров

Министерство обороны уже подготовило новый законопроект об усилении мобилизации в Украине, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства. Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook.

Министерство обороны уже подготовило новый законопроект об усилении мобилизации в Украине, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства.
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время», — отметил Умеров.

Он напомнил, что предыдущую редакцию законопроекта Кабмин отозвал из Верховной Рады. По словам министра, рабочая группа работала над ним в последние полгода.

«Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас находится на фронте. Нужен как можно быстрее. Над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе — представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств», — добавил Умеров.

Он также призвал принять новую редакцию законопроекта как можно скорее.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 января Верховная Рада отказалась рассматривать правительственный законопроект № 10378 по изменению правил мобилизации, военного учета и службы. Кабмин отозвал его на доработку.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Главнокомандующий и Генштаб ВСУ предлагают дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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Exba
Exba
12 января 2024, 9:45
#
Шустрые они
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Investik
Investik
12 января 2024, 10:19
#
Ну как бы численность ВСУ стала сокращаться от того, что потери выше мобилизации. Тут все равно надо что-то делать, если есть желание воевать даже как просто удержание фронта.

Безгулая в своем духе слила документ в Фейсбуке.
Там убрали:
— блокировки карт
— блокировки сделок с недвижимостью
— внесение в реестр должников с вытекающим поражением в правах
— электронные повестки
— призыв инвалидов III группы (это вообще был треш)
— призыв единственных опекунов несовершеннолетних (еще пропущенный треш, власть собиралась призвать отца без матери и ребенка по факту сдать в детский дом)
— убрать норму о изъятии (мобилизации) автомобилей у физлиц (еще один треш, который мало заметили)

Что по факту добавлено
— дети (студенты) идут на войну, в ВУЗах вводится военная подготовка и отсрочка до 25 лет, но для интернатуры и аспирантуры сохраняется. Иными словами, пока ребенок учится его учат стрелять с дипломом — в окоп
— полицейские встают на воинский учет и подлежат призыву, но им определяется порядок бронирования Кабмином

Основной момент, что хотят поубивать детей на войне. И так уже демографическая яма, решили сделать демографическую пропасть.

Еще до поправок не было видно куча просто чумового треша, там блокировка карт была лишь вишенкой на тортик на фоне хищения автомобилей населения или детей в детские дома. Это ведь у кого-то рука не дрогнула такое написать!
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Riojas
Riojas
12 января 2024, 10:29
#
Пару уточнений, справедливости ради — Мобилизация транспортных средств была всегда, просто по факту ее применяли только к юридическим лицам. Планировали расширить на ФОПов, передумали. — 25 лет это уже далеко не дети и в конце концов сколько можно выкашивать мужиков 40+
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0
Investik
Investik
12 января 2024, 10:50
#
В нашей цивилизации юноша по факту обычно в инфантильном состоянии пока студент. Пока ты не работаешь и не завел семью, то находишься скорее в незрелом подростковом состоянии психологический. Возраст психологический и по паспорту очень разные вещи.

Еще в 18 веке в 12-14 лет мальчик уже часто работал и уже был женат, т. е. фактически был уже совсем мужиком.

Обычный наш мальчик-студент психологически еще подросток.
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Investik
Investik
12 января 2024, 10:40
#
Да, еще в обтекаемой форме речь идет о призыве уголовников в ВСУ. Хотя там «по желанию», но довольно очевидная попытка скопировать Вагнера. Иными словами, убийца или насильник заключает контракт, а его Зеленский помилует после нескольких месяцев службы, потом они как «герои войны» придут убивать и насиловать дальше. В России часто вагнеровцы вообще заявлялись посмеятся над своими жертвами.

Существенный момент, что нет как с Вагнером положений о отдельном подразделении для заключенных, т. е. убийц и маньяков будут смешивать с мобиками. Важный момент, что уголовники мыслят по понятиям. Они быстро изобьют или вообще убьют офицеров, которые им под ногами мешаются. Типа «от орков прилетело», потом установят свою форму дедовщины с тюремными обычаями, включая «опущенных» и т. п. Именно поэтому Путин загнал уголовников отдельное подразделение, чтобы они там варились в своем соку. Однако как видно Зеленский боится аналога мятежа Вагнера, поэтому будет зеков подмешивать в обычные воинские части. Залужный категорически против, но как видно вариантов уже нет. Этот момент показывает, что реально законопроект от Зеленского.
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Riojas
Riojas
12 января 2024, 10:52
#
На всю страну 52 тысячи заключённых. Из них именно отбывающих срок тысяч 30, это все с туберкулёзниками, спидозниками и дедами, которые никуда не пойдут. Там если наберут пять тысяч то это хорошо, формировать из них отдельные штрафбаты (которые дезертируют в полном составе в первом бою) и охранять их просто неразумно.
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Investik
Investik
12 января 2024, 11:06
#
Как я понимаю, 52 тысячи именно заключенных, а осужденных несколько сот тысяч.

Тут очень важный момент, что из зэков на войну пойдут только реальные убийцы и маньяки, чтобы там не говорил Зеленский о «отдельных статьях». Просто никакого смысла идти на войну, если ты сел на 2−3 года нет. Ты под бомбами будешь 2−3 года, а в «тюрьме сейчас макароны». По опыту России на контракт шли обычно те, кто с тяжелыми статьями типа убийства с изнасилованием. Просто им сидеть по 15−18 лет, есть риск вообще помереть в тюрьме, поэтом почему бы не рискнуть? Также всякие члены банд привыкшие и так к перестрелкам с полицией не видят большой проблемы заняться перестрелкой с кем-то еще, если еще и денег платят.

Но нужно быть наивным, что какой человек за кражу в магазине на 2 года из тюрьмы во время войны подпишет контракт, он наоборот рад, что мобилизации в тюрьме спрятался.

Основной риск я вижу в разрушении воинской дисциплины. Пардон, «дисциплина» старшего по хате в тюрьме это не Устав, а того кто не понял, поиметь и так «опустить». Это вот так выглядит все. Обычная армейская дедовщина тут погулять вышла. В СССР категорически запрещалось зеков вводить в воинские части именно по причине, что от воинской дисциплины оставались рожки да ножки.

Вместо бригады ВСУ получится «бригада», но которая уже в другом смысле.

Я с Залужным согласен, это идиотская идея Зеленского. Нужно как минимум делать отдельные части для заключенных и ставить туда офицерами также заключенных
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+29
SamBB
SamBB
12 января 2024, 9:56
#
«Група працювала над ним останні пів року», — це як же працювала якщо навіть на перше читання не винесли, а основні пункти, які наробили шуму тупо з москальських здерті ?
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+29
Dafxf4300
Dafxf4300
12 января 2024, 10:44
#
На заході України вчора бачив мобільний блокпост з тцк, чоловік 15 у хорошому спорядженні зупиняли всіх підряд та перевіряли документи. 500тисяч потреба, а чим далі від лінії брйових дій, тим більше військових. Може є доцільність перевірки такої кількості «бійців», на таких гарячих напрямках?
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