В Минобороны уже подготовили новый законопроект о мобилизации — Умеров

Министерство обороны уже подготовило новый законопроект об усилении мобилизации в Украине, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства. Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook.

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«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время», — отметил Умеров.

Он напомнил, что предыдущую редакцию законопроекта Кабмин отозвал из Верховной Рады. По словам министра, рабочая группа работала над ним в последние полгода.

«Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас находится на фронте. Нужен как можно быстрее. Над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе — представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств», — добавил Умеров.

Он также призвал принять новую редакцию законопроекта как можно скорее.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 января Верховная Рада отказалась рассматривать правительственный законопроект № 10378 по изменению правил мобилизации, военного учета и службы. Кабмин отозвал его на доработку.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Главнокомандующий и Генштаб ВСУ предлагают дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек.