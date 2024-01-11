Минфин - Курсы валют Украины

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11 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Рынок земли, биткоин-ETF и прогноз курса валют

10 тыс. га в одни руки и новые покупатели: как новые правила продажи повлияют на стоимость украинской земли

С 1 января украинский рынок земли претерпел ощутимые изменения — право приобретения участков получили юрлица, а граждане смогут расширить собственный земельный банк. Как это повлияет на цену надела, и стоит ли ожидать взрывного роста ее стоимости гектара, разбирался «Минфин».

Выплаты переселенцам продлят на полгода, но не всем

Кабмин планирует продлить выплату пособия на жительство переселенцам, однако речь идет только об отдельных категориях внутренне перемещенных лиц.

В США впервые разрешили ETF на биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоины. Ожидается, что это станет знаковым событием для сектора цифровых активов и откроет доступ к крупнейшей криптовалюте на традиционном финансовом рынке США и за его пределами.

Курс доллара и евро разогрели: что будет с валютой дальше. Прогноз курса валют в неделю (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о: курсе доллара и евро, который будет с валютой дальше и прогнозе курса доллара и евро на период с 11 по 17 января.

За 10 лет население Украины сократилось почти на 40%: как это изменит экономику

За 10 лет население Украины сократилось почти на 40%. В ближайшие 2−3 года украинцев может стать еще на 20% меньше. То есть, население рискует сократиться до 20 млн. Что может спасти ситуацию, рассказал украинский экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Источник: Минфин
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