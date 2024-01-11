В 2023 году украинцы за границей оформили более полумиллиона паспортов

В зарубежных филиалах госпредприятия «Документ», принадлежащего сфере управления Государственной миграционной службы, были оформлены 530 тысяч паспортных документов — 148 тысяч ID-карт и более 382 тысяч загранпаспортов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, паспортные услуги за границей украинцы могут получить уже в 7 странах, а именно:

Германии,

Италия,

Словакии,

Испании,

Турции,

Чехии,

Польша.

Всего подразделения Государственной миграционной службы в течение прошлого года оформили гражданам Украины более 2,7 млн загранпаспортов и свыше 1,4 млн ID-карт.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров усовершенствовал реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и загранпаспортов украинцам, находящимся за пределами страны.

Подразделениям ГП «Документ» дадут возможность проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи.