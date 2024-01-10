Bloomberg узнал об увольнении 35% персонала в принадлежащем Amazon сервисе Twitch

Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, планирует сократить 35% своего персонала. Об этом сообщили Bloomberg информированные источники.

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Что говорят источники

По их словам, об увольнении почти 500 человек компания может объявить 10 января.

Сокращения происходят на фоне опасений по поводу убытков Twitch и ухода из компании нескольких топ-менеджеров.

В последние годы Twitch уделяет больше внимания рекламе. Спустя девять лет, после того как Amazon купил Twitch, бизнес сервиса остается убыточным, сообщили агентству источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Руководство Twitch ранее заявило, что содержание крупномасштабного веб-сайта, поддерживающего 1,8 млрд часов онлайн-видеоконтента в месяц, обходится чрезвычайно дорого.

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В 2023 году Twitch уже провел два раунда увольнений, сократив более 400 должностей в рамках масштабного сокращения рабочих мест в Amazon.

Напомним

В декабре 2023 года гендиректор Twitch Дэн Клэнси объявил о прекращении деятельности сервиса в Южной Корее из-за «непомерно высоких» затрат на его поддержание, которые почти в десять раз превышают расходы в других регионах.

Кроме того, в последние месяцы 2023 года о своем уходе из Twitch объявили несколько топ-менеджеров, в том числе директор по продуктам, директор по работе с клиентами и директор по контенту.

Bloomberg отмечает, что Amazon в 2022 году инициировал крупнейшее в истории корпоративное сокращение рабочих мест, планируя на 27 000 сократить число должностей в компании.

В январе 2023 года компания объявила об увольнении более 18 000 сотрудников из-за «неопределенности в экономике» и слишком активного найма в последние годы. В октябре прошел новый раунд сокращений в музыкальном подразделении Amazon, в том числе на платформе потокового аудио и в цифровом магазине песен.